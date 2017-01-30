новости
новости
Регистрация
Психологи помогут тульским старшеклассникам сдать ЕГЭ без стресса

Психологи помогут тульским старшеклассникам сдать ЕГЭ без стресса

Центр психологической помощи «Шанс» запустил программу, которая поможет ребятам повысить уровень стрессоустойчивости и обрести уверенность в себе.

Центр социально-психологической помощи молодёжи «Шанс», филиал МБУ «ММЦ «Родина» запустил программу формирования психологической готовности старшеклассников к единому государственному экзамену «На ЕГЭ без стресса».

Актуальность психологической подготовки к ЕГЭ и другим экзаменам трудно переоценить. Ведь известно, что зачастую дети испытывают высокий уровень тревоги и волнения перед предстоящим экзаменом. Это может быть связано с различными причинами, одна из которых — то, что сама ситуации экзамена является непривычной, пугающей, а значит стрессовой.

26 января состоялась первая встреча руководителя центра «Шанс» с родителями старшеклассников на общешкольном собрании Центра образования № 7 (главный корпус). На собрании обсуждались вопросы эффективности программы и способы поддержки детей родителями в период подготовки к экзаменам.

Что подразумевает под собой эта программа?

Программа состоит из 2х блоков:

  1. 1 блок — информационное сопровождение — включает в себя выходы педагогов-психологов в школы и осуществление цикла мероприятий информационно-просветительского характера (интерактивные лектории) с целью психологического просвещения и расширения представлений старшеклассников о стрессоустойчивом поведении. Специалисты в занимательной форме будут говорить с подростками о том, что же такое стресс, рассматривать различные способы снижения тревоги. Проводится информационно- просветительская работа на протяжении февраля-марта 2017 года.
  2. 2 блок — включает в себя оказание психологической помощи старшеклассникам с целью снижения тревожности и повышения уровня стрессоустойчивости при сдаче ЕГЭ. В этом блоке планируются следующие мероприятия:
  • ¾ мастер-класс «Я управляю стрессом» (март-апрель),
  • ¾ тренинговые занятия «Управление стрессом. Мой путь к успешному ЕГЭ»,
  • ¾ «горячая линия» для выпускников по оказанию психологической поддержки в период экзаменов (экстренная психологическая помощь по телефону)(май 2017).

Тренинговая программа состоит из 5 занятий, которые будут проходить с апреля по май 2017 года. Включает в себя ролевые игры, психодраматические техники, дискуссии, релаксационные упражнения и многое другое.

Тренинговая программа «Управление стрессом. Мой путь к успешному ЕГЭ» поможет старшеклассникам:

• повысить уровень стрессоустойчивости;

• познакомиться с основными способами снижения тревоги и напряжения в стрессовой ситуации;

• развить навыки самоконтроля и саморегуляции;

• повысить уверенность в себе и своих силах.

Специалисты Центра социально-психологической помощи молодёжи «Шанс», филиала МБУ «ММЦ «Родина», помогут старшеклассникам справиться со страхом, волнением и неуверенностью в себе для успешной сдачи экзамена.

Автор: Ирина Суркова, сегодня, в 18:34 0
Другие статьи по темам
Событие
тренинговая программа
Место
Тула
Прочее
психологиЕГЭстаршеклассники

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле прошла благотворительная фотосессия для особых детей
В Туле прошла благотворительная фотосессия для особых детей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика