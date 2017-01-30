Психологи помогут тульским старшеклассникам сдать ЕГЭ без стресса

Центр психологической помощи «Шанс» запустил программу, которая поможет ребятам повысить уровень стрессоустойчивости и обрести уверенность в себе.

Центр социально-психологической помощи молодёжи «Шанс», филиал МБУ «ММЦ «Родина» запустил программу формирования психологической готовности старшеклассников к единому государственному экзамену «На ЕГЭ без стресса».

Актуальность психологической подготовки к ЕГЭ и другим экзаменам трудно переоценить. Ведь известно, что зачастую дети испытывают высокий уровень тревоги и волнения перед предстоящим экзаменом. Это может быть связано с различными причинами, одна из которых — то, что сама ситуации экзамена является непривычной, пугающей, а значит стрессовой.

26 января состоялась первая встреча руководителя центра «Шанс» с родителями старшеклассников на общешкольном собрании Центра образования № 7 (главный корпус). На собрании обсуждались вопросы эффективности программы и способы поддержки детей родителями в период подготовки к экзаменам.

Что подразумевает под собой эта программа?

Программа состоит из 2х блоков:

1 блок — информационное сопровождение — включает в себя выходы педагогов-психологов в школы и осуществление цикла мероприятий информационно-просветительского характера (интерактивные лектории) с целью психологического просвещения и расширения представлений старшеклассников о стрессоустойчивом поведении. Специалисты в занимательной форме будут говорить с подростками о том, что же такое стресс, рассматривать различные способы снижения тревоги. Проводится информационно- просветительская работа на протяжении февраля-марта 2017 года. 2 блок — включает в себя оказание психологической помощи старшеклассникам с целью снижения тревожности и повышения уровня стрессоустойчивости при сдаче ЕГЭ. В этом блоке планируются следующие мероприятия:

¾ мастер-класс «Я управляю стрессом» (март-апрель),

¾ тренинговые занятия «Управление стрессом. Мой путь к успешному ЕГЭ»,

¾ «горячая линия» для выпускников по оказанию психологической поддержки в период экзаменов (экстренная психологическая помощь по телефону)(май 2017).

Тренинговая программа состоит из 5 занятий, которые будут проходить с апреля по май 2017 года. Включает в себя ролевые игры, психодраматические техники, дискуссии, релаксационные упражнения и многое другое.

Тренинговая программа «Управление стрессом. Мой путь к успешному ЕГЭ» поможет старшеклассникам:

• повысить уровень стрессоустойчивости;

• познакомиться с основными способами снижения тревоги и напряжения в стрессовой ситуации;

• развить навыки самоконтроля и саморегуляции;

• повысить уверенность в себе и своих силах.

Специалисты Центра социально-психологической помощи молодёжи «Шанс», филиала МБУ «ММЦ «Родина», помогут старшеклассникам справиться со страхом, волнением и неуверенностью в себе для успешной сдачи экзамена.