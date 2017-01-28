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Подозреваемый в краже икон из тульского храма задержан в Москве

Подозреваемый в краже икон из тульского храма задержан в Москве

На данный момент 26-летний мужчина заключён под стражу.

—Сотрудниками полиции в Москве задержан подозреваемый в краже старинных икон из храма в посёлке Петелино города Тулы. В результате проведённых оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УМВД России по Тульской области установлено, что 9 икон из числа похищенных находятся в антикварных лавках Москвы. Все они были изъяты. В дальнейшем полицейские выяснили личность и местонахождение подозреваемого в противоправном деянии. В квартире его бывшей жены на территории Московской области была обнаружена и изъята ещё одна похищенная икона, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Одна из икон — «Спас в терновом венце», предположительно, имеет большую культурную и историческую ценность.

Подозреваемый в хищении 26-летний мужчина, зарегистрированный в Московской области, задержан.

Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейскими устанавливаются все обстоятельства хищения и другие детали его противоправной деятельности. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 158 УК РФ.

Автор: Ирина Суркова, сегодня, в 13:46 +1
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