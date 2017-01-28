За кражу кабеля из строящегося дома мужчина отправится в колонию строгого режима

В октябре 2016 года в Киреевске мужчина срезал с трансформатора 140 метров кабеля.

В Киреевском районе суд вынес приговор местному жителю. , обвиняемому в совершении преступления по ч.1 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества).

По информации Управления Судебного департамента в регионе, осенью прошлого года мужчина пришел в недостроенный дом на территории строящегося микрорайона «Брусяновский» в Киреевске. Ножницами по резке арматуры срезал с трансформатора 140 метров кабеля.

Причинённый ущерб составил почти 60 тысяч рублей.

С учетом обстоятельства, отягчающего наказание, в соответствии с п. «а» ч.1 ст. 63 УК РФ, при рецидиве преступлений, предусмотренного ч.1 ст. 18 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 месяцев. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке.