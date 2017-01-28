новости
новости
Регистрация
За кражу кабеля из строящегося дома мужчина отправится в колонию строгого режима

За кражу кабеля из строящегося дома мужчина отправится в колонию строгого режима

В октябре 2016 года в Киреевске мужчина срезал с трансформатора 140 метров кабеля.

В Киреевском районе суд вынес приговор местному жителю., обвиняемому в совершении преступления по ч.1 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества).

По информации Управления Судебного департамента в регионе, осенью прошлого года мужчина пришел в недостроенный дом на территории строящегося микрорайона «Брусяновский» в Киреевске. Ножницами по резке арматуры срезал с трансформатора 140 метров кабеля.

Причинённый ущерб составил почти 60 тысяч рублей.

С учетом обстоятельства, отягчающего наказание, в соответствии с п. «а» ч.1 ст. 63 УК РФ, при рецидиве преступлений, предусмотренного ч.1 ст. 18 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 месяцев. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке.

Автор: Ирина Суркова, сегодня, в 13:18 0
Другие статьи по темам
Событие
приговор суда
Место
Киреевский районКиреевск
Прочее
строящийся домтрансформаторкабельсрезал

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Подозреваемый в краже икон из тульского храма задержан в Москве
Подозреваемый в краже икон из тульского храма задержан в Москве
Житель Узловой осуждён за приобретение и хранение спайса
Житель Узловой осуждён за приобретение и хранение спайса
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика