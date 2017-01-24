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В Новомосковске бывшего начальника колонии подозревают в получении взяток

В Новомосковске бывшего начальника колонии подозревают в получении взяток

По версии следствия, мужчина за деньги позволил одному из заключённых продавать в колонии еду и напитки, а другого назначил завхозом комнаты свиданий.

В Тульской области возбуждено два уголовных дела в отношении 45-летнего бывшего начальника исправительного учреждения в Новомосковске. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере) и ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия).

Как информирует пресс-служба областного Следственного комитета, в период с апреля по август 2016 года подозреваемый получил взятку в сумме 138 тысяч рублей от осуждённого. За вознаграждение он разрешил ему организовать в колонии незаконную продажу продуктов питания и напитков.

А в августе 2016 года он назначил другого заключённого завхозом комнаты свиданий. За это  получил от мужчины 100 тысяч рублей.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений. Подозреваемый задержан. Решается вопрос о его заключении под стражу. Расследование продолжается.

Автор: Ирина Суркова, сегодня, в 18:44 +2
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