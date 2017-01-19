Приговор Сергею Шлемову огласят 20 января

18 января состоялось второе судебное заседание по делу бывшего начальника отдела дорожного хозяйства администрации Тулы Сергея Шлемова. Экс-чиновник обвиняется по статьям "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью человека" и "Кража".

По версии следствия, 17 сентября на дороге в районе Сенежского леса Шлемов вступил в перепалку с группой велосипедистов. Спустя некоторое время уже в Туле он встретил одного из велосипедистов и продолжил разбирательства. На этот раз словесный конфликт перешел в рукоприкладство. В результате драки пострадавший Василий Шурыгин получил перелом челюсти. Позже в полиции молодой человек заявил, что Шлемов после потасовки украл у него рюкзак.

В ходе первого заседания потерпевший заявил ходатайство о том, чтобы прекратить разбирательство по делу, так как больше не имеет претензий к Сергею Шлемову. Василий Шурыгин рассказал, что бывший чиновник в добровольном порядке отдал ему 200 тысяч рублей. А рюкзак пострадавший просто потерял. Однако суд ходатайство не удовлетворил.

18 января суд исследовал письменные доказательства по делу. Судья удалился в совещательную комнату для постановления приговора.

Оглашение приговора назначено на 20 января.