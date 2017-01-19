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В Кимовске за медлительность оштрафовали начальника почтового отделения

В Кимовске за медлительность оштрафовали начальника почтового отделения

Правда, сумма штрафа составила всего 500 рублей.

Судебные приставы города Кимовска Тульской области привлекли к административной ответственности начальника районного почтового отделения за несвоевременную доставку почты.

Судебный пристав-исполнитель установил, что одна из работников почтового отделения Кимовского района несвоевременно доставила почтовое отправление с отметкой «судебное».

Это привело к затягиванию сроков вынесения судебного решения.

На начальника этого почтового отделения составили протокол об административном правонарушении по ст. 13.26 КоАП РФ (нарушение сроков и (или) порядка доставки (вручения) адресату судебных извещений). По результатам рассмотрения протокола начальник отделения признана виновной в правонарушении. Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 500 рублей.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 09:05 +1
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