В Богородицке местный житель зарезал знакомого

Происшествие произошло в ночь с 12 на 13 января.

В Богородицке следователи возбудили уголовное дело в отношении 43-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, в ночь с 12 на 13 января подозреваемый выпивал в своей квартире с 42-летним знакомым. После употребления алкоголя между мужчинами произошел конфликт.

Злоумышленник сначала избил приятеля руками, а затем ударил ножом по различным частям тела.

С полученными травмами потерпевший был доставлен в больницу, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области.