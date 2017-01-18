Жителям Новомосковска предлагают придумать названия для новых улиц

Названия нужны одиннадцати вновь образованным улицам на земельном участке, выделенном для многодетных семей.

Администрация города Новомосковска предлагает жителям города поучаствовать в выборе названий для одиннадцати вновь образованных улиц города. Улицы расположены на земельном участке, выделенном для многодетных семей.

Предложения принимаются до 16 февраля 2017 года: