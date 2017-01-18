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Жителям Новомосковска предлагают придумать названия для новых улиц

Жителям Новомосковска предлагают придумать названия для новых улиц

Названия нужны одиннадцати вновь образованным улицам на земельном участке, выделенном для многодетных семей.

Администрация города Новомосковска предлагает жителям города поучаствовать в выборе названий для одиннадцати вновь образованных улиц  города. Улицы расположены на земельном участке, выделенном для многодетных семей. 

Предложения принимаются до 16 февраля 2017 года:

  • В письменном виде в здании администрации МО город Новомосковск, улица Комсомольская, 32/32, правое крыло, кабинет №125, старшему инспектору управления архитектуры и градостроительства Нуцкову Сергею Анатольевичу 
  • На почтовый адрес: 301650, Тульская область, город Новомосковск, улица Комсомольская, 32/32, кабинет №125, старшему инспектору управления архитектуры и градостроительства, С.А. Нуцкову.
  • на форуме в разделе строительство/названия новых улиц.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 08:47 +3
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