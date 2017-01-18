Жителям Новомосковска предлагают придумать названия для новых улиц
Названия нужны одиннадцати вновь образованным улицам на земельном участке, выделенном для многодетных семей.
Администрация города Новомосковска предлагает жителям города поучаствовать в выборе названий для одиннадцати вновь образованных улиц города. Улицы расположены на земельном участке, выделенном для многодетных семей.
Предложения принимаются до 16 февраля 2017 года:
- В письменном виде в здании администрации МО город Новомосковск, улица Комсомольская, 32/32, правое крыло, кабинет №125, старшему инспектору управления архитектуры и градостроительства Нуцкову Сергею Анатольевичу
- На почтовый адрес: 301650, Тульская область, город Новомосковск, улица Комсомольская, 32/32, кабинет №125, старшему инспектору управления архитектуры и градостроительства, С.А. Нуцкову.
- на форуме в разделе строительство/названия новых улиц.
Другие статьи по темам