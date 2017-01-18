ГЖИ: С включением ОДН в «содержание жилья» плата туляков за ЖКУ не должна измениться

С 1 января 2017 года, согласно федеральному законодательству, строка «ОДН» должна исчезнуть из квитанции, а плата за нее войти в «содержание жилья».

О том, как это нововведение повлияет на размер оплаты и качество предоставляемых управляющими компаниями услуг, рассказал сегодня в ходе пресс-конференции руководитель Государственной жилищной инспекции Тульской области Алексей Бирюлин.

Он пояснил, что плата за ОДН выведена из состава коммунальных услуг и отнесена к жилищным, то есть оплачивать ОДН будет управляющая компания за счет средств, собранных на содержание жилья. В этом случае плата за содержание вырастет, но не больше чем на сумму, положенную к уплате за ОДН по нормативу.

– Эта норма законодательно утверждена. Совокупный платеж у жителей неизменен. Для включения этого платежа в «содержание жилья» проведения собрания собственников жилья не требуется, – пояснил Алексей Бирюлин.

При этом, если жители сознательно или по невнимательности подписали договор на управление домом, на основании которого взяли на себя обязанность по оплате сверхнормативных расходов на ОДН, то эта строка у них останется в квитанции.

– Для перезаключения договора жителям необходимо провести собрание собственников жилья, принять соответствующее решение и копию протокола направить в управляющую компанию. Она не имеет права не согласиться с этим решением владельцев квартир, – отметил руководитель ведомства. – Но уже начисленные платежи они все же должны будут погасить.

Нововведение должно заинтересовать управляющие компании отремонтировать текущие в подвалах трубы и установить в подъезде энергосберегающие лампочки, чтобы снизить до минимума плату за ОДН. При этом снижения качества и объема прописанных в договоре на управление услуг быть не должно.

– В случае если управляющая компания неправильно произвела начисления за коммунальные услуги (или какую-то одну), то у нас есть теперь возможность не только обязать вернуть жильцу деньги, но и выплатить ему компенсацию до 50 процентов от начисленной переплаты, – сказал Алексей Бирюлин.

Единственная прибавка, которую могут увидеть жители, может быть связана с появлением с 1 января 2017 года платы на расходы горячей воды на ОДН. Но начальник ГЖИ заверил, что значительно она не вырастет и в среднем составит порядка 30 рублей.