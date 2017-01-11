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Из горящего дома в Богородицке пожарные спасли семь человек
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Из горящего дома в Богородицке пожарные спасли семь человек

Происшествие случилось в 22.31.

10 января в Богородицке произошел пожар. О возгорании квартиры на пятом этаже в пятиэтажке на улице Ленина, дом 11 сообщили на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» в 22.31.

Уже через четыре минуты пожарные были на месте происшествия. Возгорание ликвидировали в 22.43. Пострадавших нет.

По лестничному маршу пожарные вывели семь человек.

В результате происшествия в квартире выгорела кухня. Причина пожара устанавливается. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:32 0
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