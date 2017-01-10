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Тульский суд рассмотрит дело экс-чиновника московского Судебного департамента

Тульский суд рассмотрит дело экс-чиновника московского Судебного департамента

Михаил Великсар обвиняется в получении взяток от гендиректора ООО почти на миллион рублей.

Верховный суд РФ передал в Центральный районный суд Тулы дело бывшего заместителя начальника управления Судебного департамента в Москве Михаила Великсара и предпринимателя Александра Левченко. Об этом пишет РИА «Новости».

В конце 2016 года Генпрокуратура утвердила по делу обвинительное заключение и передала его для рассмотрения в Пресненский суд Москвы.

Защита фигурантов дела просила Верховный суд отправить дело для рассмотрения в суд Тулы или Подмосковья. На их взгляд, эта мера послужила бы объективности процесса.

—Суд постановил удовлетворить жалобу и передать дело в отношении Великсара и Левченко в Центральный районный суд Тулы для рассмотрения по существу, — сказал судья.

 

По версии следствия, Великсар был ответственным за заключение и исполнение госконтрактов и согласование документов, необходимых для перечисления подрядчикам средств за выполненные работы и оказанные услуги. Сообщается, что с июня 2013 года по сентябрь 2014 года он получал от генерального директора ООО «Авента-2000» Левченко взятки в 70 тысяч рублей ежемесячно.

Как отмечается, за эти деньги чиновник обещал содействовать при заключении госконтрактов, в том числе по текущему обслуживанию и ремонту зданий районных судов Москвы, обеспечение своевременного и беспрепятственного перечисления денег на банковский счет.

Общая сумма взяток составила 980 тысяч рублей. Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Автор: Ирина Суркова, вчера, в 21:58 0
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