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Погода в Туле 11 января: пасмурно и небольшой снег
Фото из архива Myslo

Погода в Туле 11 января: пасмурно и небольшой снег

Как полагают синоптики, днём температура воздуха составит - 9 градусов.

Согласно прогнозу  на Gismeteo.ru, утром туляков ожидает пасмурная погода с небольшим снегом. Столбик термометра опустится до минус  - 12 градусов.  К полудню станет на два градуса теплее. Днём и вечером в городе сохранится пасмурная погода, а столбик термометра будет стабильно держаться на отметке - 9. Атмосферное давление  утром составит 755 мм рт.ст., а к вечеру понизится до 751 мм.

Автор: Ирина Суркова, сегодня, в 06:01 0
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