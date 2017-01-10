Погода в Туле 11 января: пасмурно и небольшой снег

Фото из архива Myslo

Согласно прогнозу на Gismeteo.ru, утром туляков ожидает пасмурная погода с небольшим снегом. Столбик термометра опустится до минус - 12 градусов. К полудню станет на два градуса теплее. Днём и вечером в городе сохранится пасмурная погода, а столбик термометра будет стабильно держаться на отметке - 9. Атмосферное давление утром составит 755 мм рт.ст., а к вечеру понизится до 751 мм.