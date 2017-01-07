новости
новости
Регистрация
В Туле женщина украла из магазина мужские джемперы

В Туле женщина украла из магазина мужские джемперы

При просмотре видеозаписей с камер наблюдения выяснилось что ещё 26 декабря прошлого года кражу совершила молодая женщина.

В дежурную часть отдела полиции «Центральный» с заявлением обратилась администратор магазина по продаже спортивной одежды, расположенного по улице Советской. Женщина сообщила, что из торгового зала была совершена кража двух мужских джемперов. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа полиции.

При просмотре видеозаписей установленных камер наблюдения сотрудники полиции выяснили, что ещё 26 декабря прошлого года кражу совершила молодая женщина.

В ходе проведения оперативной работы удалось определить личность злоумышленницы. Ей оказалась ранее судимая за кражи 34-летняя жительница города Донской. Она была задержана и доставлена в дежурную часть отдела полиции, где призналась в совершении преступления. Похищенная одежда изъята.

В настоящее время в полиции устанавливаются обстоятельства данного происшествия, а также мотив совершённого преступления. 

 

сегодня, в 16:00 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
кражадва джемпера

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

От недостатка солнечного света развивается близорукость
От недостатка солнечного света развивается близорукость
Последствия недосыпа сравнимы с алкогольным опьянением
Последствия недосыпа сравнимы с алкогольным опьянением
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика