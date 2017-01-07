В Туле женщина украла из магазина мужские джемперы

В дежурную часть отдела полиции «Центральный» с заявлением обратилась администратор магазина по продаже спортивной одежды, расположенного по улице Советской. Женщина сообщила, что из торгового зала была совершена кража двух мужских джемперов. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа полиции.

При просмотре видеозаписей установленных камер наблюдения сотрудники полиции выяснили, что ещё 26 декабря прошлого года кражу совершила молодая женщина.

В ходе проведения оперативной работы удалось определить личность злоумышленницы. Ей оказалась ранее судимая за кражи 34-летняя жительница города Донской. Она была задержана и доставлена в дежурную часть отдела полиции, где призналась в совершении преступления. Похищенная одежда изъята.

В настоящее время в полиции устанавливаются обстоятельства данного происшествия, а также мотив совершённого преступления.