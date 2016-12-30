Туляк украл кошелёк у посетительницы кафе

Сотрудники отдела полиции «Центральный» в Туле задержали подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба областного УМВД. По предварительным данным, злоумышленник в ночное время в кафе воспользовался тем, что посетительница заведения оставила без присмотра сумку. Оттуда он похитил кошелёк с банковскими картами, нанеся законной владелице ущерб в размере 13 тысяч рублей.

В ходе проведённых мероприятий, изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские установили личность подозреваемого. А в дальнейшем сотрудники полиции выяснили его местонахождение. У 22-летнего неработающего мужчины обнаружено и изъято похищенное. В отделе полиции «Центральный» возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».