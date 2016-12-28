В серьезном ДТП под Тулой пострадали трое маленьких детей

28 декабря на 33-м километре автодороги «Тула-Новомосковск» столкнулись автомобили «Ниссан-Х-trail», ВАЗ-2115 и «Фольксваген». По предварительным данным, «Ниссан», двигавшийся в направлении Тулы, совершил лобовое столкновение с ВАЗ-2115, после чего произошло касательное столкновение с «Фольксвагеном».

По предварительной информации, пострадали шесть человек – один из «Ниссана» и пять человек из ВАЗ-2115.

Предварительно, среди пострадавших трое детей – двухлетний мальчик и пятимесячные мальчик и девочка. Все несовершеннолетние находились в салоне ВАЗа. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Тульской области.

В настоящее время полицейские ГИБДД работают на месте происшествия, выясняют все обстоятельства ДТП, принимают меры для организации безопасного дорожного движения и выясняют личности всех пострадавших.