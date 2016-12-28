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Подарки госслужащим дарить запрещено, напоминают следователи
Источник фото: kommersant.ru

Подарки госслужащим дарить запрещено, напоминают следователи

За нарушение запрета чиновникам грозит уголовная отвественность

Положение антикоррупционного законодательства и Гражданского кодекса РФ содержит запрет на дарение подарков лицам, замещающим государственные должности.

Запрет также распространяется на федеральных государственных и гражданских служащих, а также работников организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед Следственным комитетом Российской Федерации.

Нельзя одаривать госслужащих и в связи с выполнением служебных (трудовых ) обязанностей.

«Исключением являются подарки, которые получены в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками, с другими официальными мероприятиями и подлежат сдаче», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.

В ведомстве подчеркивают, что получение госслужащим подарка в иных случаях является нарушением запрета, создает условия для возникновения конфликта интересов, ставит под сомнение объективность принимаемых им решений, а также влечет ответственность, предусмотренную законодательством, вплоть до увольнения в связи с утратой доверия, а в случае, когда подарок расценивается как взятка - уголовную ответственность.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 13:34 0
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