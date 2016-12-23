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В Туле на автостоянке свежевали щенков
Фото Алексея Пирязева.

В Туле на автостоянке свежевали щенков

В районе торгового центра «Пролетарский» отравили собаку и разделали ее щенков на мясо.

В редакцию портала с просьбой о помощи обратилась тулячка Анжела Исаичкина, которая уже много лет занимается помощью бездомным животным. И именно с волонтерской деятельностью связано ее обращение.


Анжела Исаичкина

Вот, что рассказала Анжела:

«Практически в центре города жестоко убивают собак, щенков. И не просто убивают - их разделывают на мясо!

Позавчера, 21 декабря, ко мне обратилась Лена Королькова, моя коллега по волонтерской работе, попросила клетку для щенков. Щенки жили с матерью на стоянке автолайнов рядом с ТЦ «Пролетарский». При этом Лена сказала, что мать щенков отравили. К вечеру мы повезли клетку на стоянку, и то, что мы там обнаружили, нас просто потрясло!


Фото Анны Шмелевой. Было зацензурено, поскольку содержит шокирующий контент. Увидеть его в неотредактированном виде можно в группе волонтеров.

Три трехмесячных щенка, которых мы подкармливали еще утром, лежали за сараем. Еще семерых малышей, совсем маленьких, спасло то, что они находились по другую сторону каменной стены, рядом с мертвой матерью. У погибших щенков сломаны лапы, вспороты животы, без внутренностей, вырезана кусками плоть. У одного малыша из носа была еще свежая кровь. Некоторых разделать не успели. 

У нас подозрение пало на мужчину из Узбекистана, который там живет и работает.

Водители сказали, что к узбеку ходят его земляки по несколько человек, ночуют там, а недавно, со слов тех же водителей, тоже пропали подросшие щенки. Мужчина, правда, все отрицает, клянется, что ничего не делал, и не знает, кто это мог совершить, но кроме него там днем никого не было, а в его каморке в кастрюле было мясо!

К тому же, щенков убили недавно, и это явно сделал не случайно проникнувший туда человек! А тот, кто находится на стоянке легально - ведь нужно было время и уверенность, что никто не помешает!..»

Кроме того, еще одного убитого щенка (у него был вмят бок и сломаны ребра) волонтеры обнаружили, выехав на место с фотокорреспондентом Myslo. 

Семерых выживших щенков волонтеры вывезли и пристроили на передержку, правда, теперь нужны средства для их кормления. Но все, имеющие отношение к этой истории, просят разобраться: кто всё-таки виноват в ужасной гибели животных? И что можно сделать, чтобы наказать изверга? Ведь там еще остаются собаки, которых некому ни забрать, ни защитить.

Стоит отметить, что на вчерашней пресс-конференции Владимир Путин на вопрос, касающийся нашумевшей истории с «хабаровскими живодерками», ответил:

«По правам животных – это, конечно, звучит красиво, но всё-таки у владельцев собак, у владельцев животных – у них есть права. А гуманитарные вопросы, связанные с человеческим, а не скотским отношением к животным, – это несколько другая область регулирования, хотя она должна быть, безусловно.

И вы знаете, сейчас есть предложения по поводу ужесточения некоторых законодательных норм и вообще нормативного регулирования. Я бы их поддержал, всё, конечно, должно быть в рамках разумного, но регулирование, конечно, должно быть, безусловно.»

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Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 12:37 0
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