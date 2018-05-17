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Одинокий чихуахуа

Одинокий чихуахуа

Ребятки и девчатки! Нашла вчера мальчишку солидного возраста, бегал он еще накануне, где ночевал -тайна…Дала объявление во все паблики, развесила объявления на столбах, подъездах, магазинах. Вроде кто-то искал, но, видимо, не очень.

Парень сидит в клетке, так как возбужден и желает даму, а мой «кошкин дом" — островок целомудрия …

Возьмите парня в добрые ручки, здоров, но в силу возраста предпочитает мягкую и качественную еду. Весит примерно 1,5 — 2 кг. Рекомендую кастрировать, чтобы уравновесить гормональный фон.

Отдаю срочно, времени на возню с ним нет! Нужен ответственный и знающий хозяин с добрым сердцем! Назвала Филькой, можно Филл.

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Автор: Romaniia, сегодня, в 10:19 +14
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