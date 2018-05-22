Юная кошечка ждёт хозяев
Эта малышка ищет дом и любящих хозяев.
Девчушка спокойная, тихая, в меру игривая.
Абсолютно здорова. Лоток - идеально.
Подарите счастье и тепло этой кошечке, и получите пушистого и ласкового друга!
Телефон: 8 (910) 559-19-74.
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