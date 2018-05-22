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Зверьё моё
Юная кошечка ждёт хозяев

Юная кошечка ждёт хозяев

Эта малышка ищет дом и любящих хозяев.

Девчушка спокойная, тихая, в меру игривая.

Абсолютно здорова. Лоток - идеально.

Подарите счастье и тепло этой кошечке, и получите пушистого и ласкового друга!

Телефон: 8 (910) 559-19-74.

Автор: Татьяна Куприянова, вчера, в 15:25 +8
Одинокий чихуахуа
Одинокий чихуахуа
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