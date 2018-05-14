В Заречье найден метис британца

Этого кота люди нашли в Заречье и привезли в «Любимец». Парень не кастрирован и очень пугливый. Похоже, что домашний.

Возраст — около 3 лет.

Кто потерял красавца?

Кот находится по адресу: Тула, ул. Набережная, 3.

8 (920) 277-00-02.