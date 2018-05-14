В Заречье найден метис британца
Этого кота люди нашли в Заречье и привезли в «Любимец». Парень не кастрирован и очень пугливый. Похоже, что домашний.
Возраст — около 3 лет.
Кто потерял красавца?
Кот находится по адресу: Тула, ул. Набережная, 3.
8 (920) 277-00-02.
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