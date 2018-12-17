Ищем дом для Барсика

Котик- толстенький животик по кличке Барсик ищет любящую семью. Мальчику около 3 лет, кастрирован. Очень крупный и красивый.





Любит покушать. Ходит в лоточек, чистюля.

Несмотря на независимый характер, обожает ласкаться, но к маленьким детям лучше с аккуратностью, парень крупный, может заиграться.





К котам и кошкам в пару не подходит. Хочет быть единственным кошачьим в семье.



Прекрасный компаньон. Очень харизматичный. Такой не затеряется в кругу гостей или большой семье. Будет всегда на виду.





Пристраивается к взрослым людям, желательно без маленьких детей и других домашних животных, с ненавязчивым отслеживанием судьбы.

Телефон: 8 (920) 765-00-73, Лариса.