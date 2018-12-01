Истощенной собаке очень нужен дом!

Просто посмотрите фотографию (фото сделано в Дубне). Слов нет, и так понятно, что собака нуждается в срочной помощи. Лысый скелет, обтянутый кожей... Думать не хочется, как она выживает и каково вообще все это.

Собаку спасли, забрали, она сейчас находится на передержке в Туле. Для для нее ищут любящего хозяина! К сожалению, пса могут держать только до понедельника. Если не найдется доброе сердце, то собаку отправят в приют. Она уже не агрессивная, хорошо кушает, гуляет на улице и сама заходит в дом.

Телефон куратора 8(950)9025587, Анна.