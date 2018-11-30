Герда и Волчонок ищут тёплый дом
Отдаются в добрые руки 2 девочки-подростка (возраст 5 месяцев).
Мама девчонок «работала» охранницей на предприятии. Герда — вся в неё, тоже отличная охранница!
А Волчонок — ласковая и добродушная девочка. Очень радуется, когда ей уделяют внимание, но при этом ненавязчивая.
Когда чуть подрастут, будут обязательно стерилизованы за счёт куратора.
Телефон 8 (953) 430−03−03.
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