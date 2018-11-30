Герда и Волчонок ищут тёплый дом

Отдаются в добрые руки 2 девочки-подростка (возраст 5 месяцев).

Мама девчонок «работала» охранницей на предприятии. Герда — вся в неё, тоже отличная охранница!

А Волчонок — ласковая и добродушная девочка. Очень радуется, когда ей уделяют внимание, но при этом ненавязчивая.

Когда чуть подрастут, будут обязательно стерилизованы за счёт куратора.

Телефон 8 (953) 430−03−03.