Родиону очень нужен дом

Встречайте - это Родион. Суперпозитивный парень, готовый подарить море тепла любому, кто просто будет добр к нему.

Это тот самый друг семьи, который подарит вам минуты радости и безмятежности, который всегда будет рад вашим друзьям и гостям.

Родион молод и полон энергии, в его жилах течёт кровь лайки,

но он одинок. Приютите озорника!

Юность Роди трудно назвать солнечной - ему был поставлен смертельно опасный диагноз. Кураторы долго боролись за его жизнь, и наконец-то парень полностью выздоровел!

Родю отдадут в руки самым добрым

и позитивным людям!

По всем вопросам обращаться по телефону: 8-910-160-73-16.