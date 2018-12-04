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Зверьё моё
Родиону очень нужен дом

Родиону очень нужен дом

Встречайте - это Родион. Суперпозитивный парень,  готовый подарить море тепла любому, кто просто будет добр к нему.

Это тот самый друг семьи, который подарит вам минуты радости и безмятежности, который всегда будет рад вашим друзьям и гостям. 

Родион молод и полон энергии, в его жилах течёт кровь лайки, 
но он одинок. Приютите озорника!

Юность Роди трудно назвать солнечной - ему был поставлен смертельно опасный диагноз. Кураторы долго боролись за его жизнь, и наконец-то парень полностью выздоровел! 

Родю отдадут в руки самым добрым
и позитивным людям! 

По всем вопросам обращаться по телефону: 8-910-160-73-16.

Автор: Татьяна Куприянова, сегодня, в 12:15 +7
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