В Туле пропала собака акита-ину

Собака породы акита-ину пропала 2 января в районе деревень Коптево и Зайцево в Туле. Самка. Возле носа белое родимое пятно.

Хозяева подозревают, что собаку могли украсть. Присмотритесь, может, у ваших соседей появилась взрослая собака.

Если вы видели эту собаку, звоните по тел.: 8-906-539-38-13, 8-906-626-50-50.