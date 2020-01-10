В Туле пропала собака акита-ину
Собака породы акита-ину пропала 2 января в районе деревень Коптево и Зайцево в Туле. Самка. Возле носа белое родимое пятно.
Хозяева подозревают, что собаку могли украсть. Присмотритесь, может, у ваших соседей появилась взрослая собака.
Если вы видели эту собаку, звоните по тел.: 8-906-539-38-13, 8-906-626-50-50.
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