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Голубоглазая красотка ищет дом и любящую семью

Голубоглазая красотка ищет дом и любящую семью

Снежана – кошка ласковая, но с характером. Ее доверие вам нужно будет заслужить. Эта кошка тоже была спасена из ужасной квартиры.

Она долго присматривается к человеку, но как только поймет, что ее не предадут и не обидят, отдаст всю свою любовь и будет каждый вечер мурчать, лежа рядом.

Снежане около трех лет. Кошка привита, стерилизована и обработана от всех паразитов. 
Отдаётся с правом ненавязчивого отслеживания судьбы, взрослым и ответственным людям.

Отдается с правом ненавязчивого отслеживания судьбы взрослым и ответственным людям. По вопросам переезда можно писать волонтеру Надежде ВКонтакте или звонить по тел. 8-920-773-39-18.

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru или ВКонтакте.

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Автор: Оксана Грудинина
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