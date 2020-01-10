Алиса ждет своего хозяина

Алисе около четырех лет, она смышленая и обаятельная. Эта собака – сама непосредственность.

Алиса обожает долгие и активные прогулки и станет вашим компаньоном. Добрая по натуре, тянется к людям и готова наполнить вашу жизнь позитивом.

Привита, обработана от паразитов, в ближайшее время будет стерилизована. Подойдет для проживания в частном доме или квартире.

Находится в отлове «Континент+». Приезжайте знакомиться, звоните: 8-953-971-13-28 (Юлия).

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