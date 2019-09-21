Чем могут заболеть кошки осенью?

Сейчас, когда многие питомцы после летних каникул на даче возвращаются в квартиры, самое время присмотреться к их здоровью. «Осенние» кошачьи недуги могут быть очень опасны. На какие перемены в поведении четвероногих любимцев нужно обратить внимание, рассказывают тульские ветеринары.

Ольга Черникова, врач ветеринарной клиники «Ветлайн»:

– Есть целый ряд недугов, с которыми особенно часто кошки сталкиваются именно осенью. Если ваш любимец чихает, стал вялым, у него слезятся глаза, появились выделения из носа, пропал аппетит, вероятнее всего, он страдает вирусной инфекцией.

Чаще всего кошки сталкиваются с ринотрахеитом, который опасен осложнениями.

Лечить в домашних условиях его нежелательно, при неправильно подобранном лечении у животного может начаться воспаление легких, что очень опасно.

Второе по частоте возникновения заболеваний – кальцивироз. У больного животного появляются высокая температура, обильное слюноотделение, питомец становится вялым и почти ничего не ест. Кальцивироз очень опасен и совсем не лечится в домашних условиях. Как только заподозрили это заболевание у кошки, сразу же идите к ветеринару. Без лечения этот недуг в 100% случаев приводит к смерти.

Также осенью высок риск возникновения панлейкопении («кошачьей чумки»). Больше всего ей подвержены котята в возрасте от одного до четырех месяцев. Главные симптомы: рвота, диарея, потеря аппетита. Болезнь опасна тем, что животное истощается буквально за сутки. После этого начинают отказывать задние лапы. Без лечения животное умирает в 100% случаев.

Оксана Некрасова, ветеринарный врач клиники «Друг»:

– На даче кошка взаимодействует с окружающим миром, в результате животное может принести в дом блох, ушных клещей и гельминтов. И даже то, что кажется на первый взгляд безобидным, может таить большую опасность. Например, заселенность блохами может вызывать серьезную аллергическую реакцию, так называемый блошиный дерматит. Тогда кошка начинает расчесывать тело, отказывается от еды и не может спать из-за постоянного зуда. Помимо этого блохи являются переносчиками вирусных заболеваний.

На улице у кошек также велик риск подхватить ушных клещей, которые питаются остатками кожи, клеточными жидкостями и кровью. Внешне это выражается темно-коричневыми рассыпчатыми вкраплениями. Клещи доставляют кошке много неудобств, у нее чешутся уши, она раздирает их до крови и трясет головой. В ветаптеках продается много средств для избавления от этой неприятности, но если ушного клеща вывести не полностью, то заболевание вернется.

Лучше обратиться к врачу, чтобы он установил точный вид клеща и назначил правильное лечение.

Чтобы максимально сократить риск возникновения болезней и паразитов, после возвращения с дачи обязательно обработайте кошку от блох, клещей и гельминтов. Даже если стандартный срок обработки еще не подошел, проведите эти процедуры внепланово. А если сомневаетесь, обратитесь за консультацией к ветеринару.