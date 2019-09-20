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Зверьё моё
Шесть очаровательных котов и семь собак, которым нужен дом

Шесть очаровательных котов и семь собак, которым нужен дом

Василек, 8 лет.
Кастрирован, привит. С другими кошками отлично дружит, к собакам относится спокойно. Хорошо подойдёт в семью с детьми. Крупный, складный, ладный, просто прекрасный.
Тел. 8-953-420-33-77.

 

Ванюшка, 4 месяца.
Игривый, трогательный, ласковый малыш, да еще и веселый болтун. С ним вы точно никогда не останетесь в одиночестве. А какие у него ушки, сама рысь позавидует!
Тел. 8-950-902-92-86.

 

Мартин, 3 года.
Красивый, статный, был домашним, но хозяева просто оставили его в подъезде. Небольшой, идеален для квартиры, приучен к выгулу, не портит мебель, знает команды.
Тел. 8-953-971-13-28.

 

Джессика, 2 года.
Волонтеры называют эту собаку идеальной, и не случайно. Джессика добрая, ласковая, ориентирована на человека. Это воспитанная, активная и умная собака. Привита и стерилизована.
Тел. 8-953-971-13-28.

 

Две кошки-красотки, 1,5 года.
Эти кошки-красотки живут на передержке и хотят найти настоящий дом. Стерилизованные, приучены к лотку, едят сухой корм, консервы для животных и натуральную еду.

Пристраиваются в квартиру или частный дом, можно на самовыгул на огороженной территории, отдают их вместе или по отдельности. С кошками и собаками отношения нормальные, так как сейчас живут вместе.
Тел. 8-953-428-77-81.

 

Лобзик, 2 месяца.
Приучен к лотку, ест влажный и сухой корм. Очень активный, игривый и жизнерадостный. Пристраивается в дом или квартиру без самовыгула самым любящим хозяевам.
Тел. 8-953-971-13-28.

 

Щенки, 2-2,5 месяца.
В тульском приюте «Континент+» много щенков, которые мечтают обзавестись домом, в том числе и те, что на фото. Все они здоровы, привиты и игривы. Если вы задумываетесь о четвероногом друге, приезжайте знакомиться!
Тел. 8-953-971-13-28.

 

Лаки, 1 год.
Не пес, а сказка. Молодой, куцехвостый, суперласковый, активный, одаряет всех своей любовью. Послушный, хорошо ходит на поводке, здоров. Звоните и приежайте знакомиться, Лаки будет рад.
Тел. 8-953-971-13-28.

 

Лия и Лойя, 1 год.
Лия и Лойя – сестрички, живут в приюте «Континент+». Девочки очень активные, игривые, жизнерадостные, добрые и ласковые. Обожают играть и отлично ходят на поводке.

Сестрички здоровы, привиты и готовы отправиться в новый дом. Пристраиваются в квартиру, дом или в вольер с выгулом. Было бы прекрасно, если бы им посчастливилось жить вместе, но можно и по отдельности.
Тел. 8-953-971-13-28.

 

Котик, 1 год.
Был подобран на улице после того, как его сбила машина. Сейчас здоров, обработан от паразитов, приучен к лотку, ест все подряд. Очень хороший, спокойный и ласковый. Тел. 8-920-278-49-24.

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Автор: Оксана Грудинина
вчера, в 17:15 +8
В деревне под Тулой скитается собака. Ищем нового хозяина!
В деревне под Тулой скитается собака. Ищем нового хозяина!
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