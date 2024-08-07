Щенки пристраиваются в добрые руки

Посмотрите на этих красотулек. Они бесплатно пристраиваются в добрые руки. Щенок с черными пятнами и рыжими опалинами – мальчик, остальные два – девочки. Им три месяца. У собак есть ветпаспорт, а еще им сделаны две прививки по возрасту.

Обещают быть хорошими охранниками. Волонтеры, которые курируют щенков, обещают помочь в дальнейшем со стерилизацией собак. Находятся в Щекино, но возможна доставка в другие города.

За подробной информацией пишите в WhatsApp по номеру 8-902-698-33-61 (Юлия) или ВКонтакте.

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