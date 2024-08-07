  1. Моя Слобода
  2. Блоги
  3. Блоги
  4. Зверьё моё
  5. Щенки пристраиваются в добрые руки - Блог «Зверьё моё» - MySlo.ru
блоги
блоги
Регистрация
Зверьё моё
Щенки пристраиваются в добрые руки

Щенки пристраиваются в добрые руки

Посмотрите на этих красотулек. Они бесплатно пристраиваются в добрые руки. Щенок с черными пятнами и рыжими опалинами – мальчик, остальные два – девочки. Им три месяца. У собак есть ветпаспорт, а еще им сделаны две прививки по возрасту. 

Обещают быть хорошими охранниками. Волонтеры, которые курируют щенков, обещают помочь в дальнейшем со стерилизацией собак.  Находятся в Щекино, но возможна доставка в другие города.

За подробной информацией пишите в WhatsApp по номеру 8-902-698-33-61 (Юлия) или ВКонтакте.

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом или потерялись, пишите ведущему рубрики ВКонтакте или в Telegram и WhatsApp по тел. 8−920−782−14−28. Здесь же делитесь забавными историями и видео с участием своих питомцев!

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
сегодня, в 17:00 +2

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле пропала Вафля
В Туле пропала Вафля
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.