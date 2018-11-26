Красавец Дени остался сиротой. Срочно ищем дом

Срочно нужен дом малышу Дени!

История банальна, жил Дени с бабушкой, был любимым и единственным, спал на диванчике, кушал всё самое лучшее. Но бабушка очень старенькая, сильно заболела, ее определили в больницу, малыша сдали в приют.

Месяц неравнодушный человек за ним наблюдала: сидит малыш в вольере на улице, в уголочке, даже в будку не заходит. Приехала последний раз, глянула, не выдержала и забрала его к себе. Но держать долго негде.

Немного о Дени: 5-6 лет, размером с некрупную таксу. От паразитов обработан, привит, к выгулу приучен. Пристраивается в семью без маленьких детей.

Малыш очень хочет снова быть любимым и нужным!

По всем вопросам - пишите звоните 8-902-753-17-02 Юлия.