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Красавец Дени остался сиротой. Срочно ищем дом

Красавец Дени остался сиротой. Срочно ищем дом

Срочно нужен дом малышу Дени! 

История банальна, жил Дени с бабушкой, был любимым и единственным, спал на диванчике, кушал всё самое лучшее. Но бабушка очень старенькая, сильно заболела, ее определили в больницу, малыша сдали в приют.

Месяц неравнодушный человек за ним наблюдала: сидит малыш в вольере на улице, в уголочке, даже в будку не заходит. Приехала последний раз, глянула, не выдержала и забрала его к себе. Но держать долго негде. 

Немного о Дени: 5-6 лет, размером с некрупную таксу. От паразитов обработан, привит, к выгулу приучен. Пристраивается в семью без маленьких детей. 

Малыш очень хочет снова быть любимым и нужным!

По всем вопросам - пишите звоните 8-902-753-17-02 Юлия.

Автор: Татьяна Куприянова, сегодня, в 10:00 +7
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