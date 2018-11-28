Милая блондинка Линда поселится дома у добрых людей
Ищет дом и любящих хозяев ушастая блондинка Линда.
Собаке 9 месяцев, стерилизована, от паразитов обработана, привита, есть ветеринарный паспорт.
Активная и игривая собака, ласковая, очень тянется к взрослым и детям, послушная и умная, знает несколько команд!
Телефон 8 (920) 797-92-31.
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