Пропал самоед, нашедшим вознаграждение!
Самоед по кличке Мики убежал в районе д. Шеметово Ясногорского района.
Пёс очень доверчивый, дружелюбный, за вкусняшку пойдёт с любым.
На Мики был оранжевый ошейник
с биркой и клеймо на ухе.
Полиция подключилась к поиску по клейму. Собака дорогая, и в прямом и в переносном смысле. Хозяева очень любят её и ждут!
Вознаграждение - за любую информацию о Мики!
Если вы увидите Мики, можете взять его за ошейник и закрыть до приезда хозяев. Пёс добрый и не агрессивный. Хозяева приедут очень быстро, в течение получаса!
Пожалуйста, помогите найти
любимца семьи.
Телефон: 8 (910) 584-77-81.