Пропал самоед, нашедшим вознаграждение!

Самоед по кличке Мики убежал в районе д. Шеметово Ясногорского района.

Пёс очень доверчивый, дружелюбный, за вкусняшку пойдёт с любым.

На Мики был оранжевый ошейник

с биркой и клеймо на ухе.

Полиция подключилась к поиску по клейму. Собака дорогая, и в прямом и в переносном смысле. Хозяева очень любят её и ждут!

Вознаграждение - за любую информацию о Мики!

Если вы увидите Мики, можете взять его за ошейник и закрыть до приезда хозяев. Пёс добрый и не агрессивный. Хозяева приедут очень быстро, в течение получаса!

Пожалуйста, помогите найти

любимца семьи.

Телефон: 8 (910) 584-77-81.