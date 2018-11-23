блоги
блоги
Регистрация
Зверьё моё
Пропал самоед, нашедшим вознаграждение!

Пропал самоед, нашедшим вознаграждение!

Самоед по кличке Мики убежал в районе д. Шеметово Ясногорского района.

Пёс очень доверчивый, дружелюбный, за вкусняшку пойдёт с любым.

На Мики был оранжевый ошейник
с биркой и клеймо на ухе.

Полиция подключилась к поиску по клейму. Собака дорогая, и в прямом и в переносном смысле. Хозяева очень любят её и ждут!

Вознаграждение - за любую информацию о Мики!

Если вы увидите Мики, можете взять его за ошейник и закрыть до приезда хозяев. Пёс добрый и не агрессивный. Хозяева приедут очень быстро, в течение получаса!

Пожалуйста, помогите найти
любимца семьи.

Телефон: 8 (910) 584-77-81.

Автор: Татьяна Куприянова, сегодня, в 17:04 +7
Возьмите Жужу к себе жить
Возьмите Жужу к себе жить
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.