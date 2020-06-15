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Люси ищет дом

Люси ищет дом

Два месяца назад Люси чудесным образом оказалась на стоянке больницы. Ночевала три ночи под машинами и грелась теплом от остывающих моторов. Операция по спасению была длительной, потому что малышка не доверяла людям. Но стоило ей оказаться на руках, она растаяла.

Люси 4 месяца. Она здорова, приучена к выгулу, в еде неприхотлива. Активная, веселая, отлично ладит с сородичами. Ищет дом и самых ответственных родителей. 

Отдается только в самые ответственные ручки с правом отслеживания судьбы. Хотите подарить дом этой крошке? Звоните по тел. 8-905-110-53-25 (Татьяна).

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Автор: Оксана Грудинина
сегодня, в 10:44 +2
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