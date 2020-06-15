Люси ищет дом

Два месяца назад Люси чудесным образом оказалась на стоянке больницы. Ночевала три ночи под машинами и грелась теплом от остывающих моторов. Операция по спасению была длительной, потому что малышка не доверяла людям. Но стоило ей оказаться на руках, она растаяла.

Люси 4 месяца. Она здорова, приучена к выгулу, в еде неприхотлива. Активная, веселая, отлично ладит с сородичами. Ищет дом и самых ответственных родителей.

Отдается только в самые ответственные ручки с правом отслеживания судьбы. Хотите подарить дом этой крошке? Звоните по тел. 8-905-110-53-25 (Татьяна).