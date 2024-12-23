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Утро в Туле
23 декабря: искусство в гастрономии и революция в музыке

23 декабря: искусство в гастрономии и революция в музыке

Доброе утро! До Нового года осталось 9 дней. Начинаем последнюю рабочую неделю в этом году бодро и весело. Поехали!

Все как и было. Сегодня в Туле ожидается небольшой снег с дождем, а температура воздуха составит 0 градусов.           

В мире ресторанного бизнеса креативные подходы к продвижению становятся все более важными. Проект «Вкусно — и точка» совместно с талантливым художником Рустамом Усмановым представил уникальное решение, которое сочетает в себе искусство и гастрономию. На окнах выдачи ресторанов теперь можно увидеть изящные резные наличники, которые придают заведению особый шарм и атмосферу.

Первый экземпляр был установлен в Москве на Охотном ряду, а в планах — расширение проекта в Новосибирск и Красную Поляну. Эти резные элементы не только украшают фасады, но и подчеркивают культурное наследие России, привлекая внимание к «Русским неделям» в меню.

Такое нестандартное решение не только радует глаз, но и создает уникальный опыт для гостей. Резные наличники становятся не просто элементом декора, а настоящим произведением искусства, которое гармонично вписывается в концепцию ресторана. Этот проект демонстрирует, как можно успешно сочетать традиции и современность, создавая красивую и запоминающуюся атмосферу для посетителей.

Сегодня просыпаемся вместе с песней «Новогодние игрушки» в исполнении Натали и Аркадия Хоралова.

Американская компания Lava Music, известная своими инновационными инструментами из углеродного волокна, анонсировала уникальный музыкальный инструмент под названием Genie. Этот новый инструмент, лишенный традиционных струн, представляет собой революционный шаг в мире музыки и напоминает контроллер из популярной игры Guitar Hero.

Lava Music начала свою деятельность в 2013 году в Институте Музыки в Голливуде и с тех пор зарекомендовала себя как пионер в производстве гитар из углеродного волокна. Первая цельная модель была выпущена в 2017 году, и с тех пор компания продолжает удивлять музыкантов своими оригинальными решениями.

Genie работает с сенсорной панелью вместо струн, что открывает новые возможности для создания музыки. Этот инструмент подходит как для новичков, так и для опытных музыкантов, позволяя им экспериментировать с мелодиями и ритмами без необходимости овладения традиционной техникой игры на гитаре.

В этой фотоподборке вы увидите удивительный мир декора от мастера с аккаунта maryinthefairyland. Вдохновлённый красотой природы, автор создает уникальные миниатюрные украшения для дома, используя только натуральные материалы. Каждое изделие — это маленький шедевр, в котором гармонично сочетаются элементы флоры и фауны, передающие атмосферу уюта и тепла. 

Милого настроения!

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