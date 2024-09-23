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Утро в Туле
23 сентября: Земля получит временную вторую Луну и самодельный гоночный монстр

23 сентября: Земля получит временную вторую Луну и самодельный гоночный монстр

Доброе утро! Врываемся в новую рабочую неделю и заряжаемся позитивом. Поехали!

Можно надеть свитер. Сегодня в Туле облачно с прояснениями, а температура воздуха днем составит +17 градусов.

Этой осенью Земля получит временную вторую Луну. 29 сентября гравитационное притяжение нашей планеты захватит астероид размером с автобус. Он будет вращаться вокруг Земли около двух месяцев, создавая впечатление второго естественного спутника.

Это явление, хотя и временное, вызовет большой интерес среди ученых и любителей астрономии. Они смогут наблюдать за движением астероида и изучать его характеристики. Это поможет лучше понять процессы, происходящие в околоземном космическом пространстве.

Специалисты отмечают, что подобные события случаются довольно редко, поэтому жители Земли имеют уникальную возможность стать свидетелями появления временного второго спутника нашей планеты.

Сегодня слушаем Lancelot - Madame.

Самоучка из Канады Райан Маккуин потратил 17 лет на создание уникального гоночного автомобиля "Безумие". Под капотом его детища установлены два реактивных двигателя Rolls-Royce Viper, которые в сумме выдают невероятные 18 000 лошадиных сил.

Этот показатель позволит машине разогнаться до скорости 650 км/ч. Однако есть одна серьезная проблема — реактивные двигатели потребляют топливо настолько быстро, что у Райана будет всего 2,5 минуты на достижение максимальной скорости.

Для создания своего инженерного чуда Маккуин учился всему с нуля, используя интернет-гайды. В результате его труда появилось самодельное шасси, модифицированный кузов Ferrari и два мощных реактивных двигателя, ранее устанавливавшиеся на самолетах.

Гетерохромия — редкое явление, при котором у человека или животного глаза имеют разный цвет. 

Красивого настроения!

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