25 февраля: самый толстый наглый медведь и мультик, нарисованный фонариком

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О погоде на выходные. Сегодня в Туле ясная погода, и до +1 градуса. В субботу и воскресенье пасмурная погода и около 0 градусов.

В городке Саут-Лейк-Тахо в Калифорнии гигантский черный медведь по кличке Танк Хэнк не дает покоя местным жителям. За полгода полиция получила уже около 30 звонков от перепуганных людей, в чьи дома вломилось 200-килограммовое дикое животное. Об этом пишет Би-би-си.

Похождения Хэнка по домам начались в июле прошлого года. Летом у медведей начинается период обжорства, когда они накапливают энергию перед зимней спячкой. Однако с наступлением зимы Хэнк в спячку так и не впал — такое случается, когда у медведя есть круглогодичный доступ к еде, объяснили в местном Департаменте дикой природы.

Хэнк пристрастился к еде в домах местных жителей. «Легче отыскать недоеденную пиццу, чем охотиться в лесу», — объяснил представитель департамента Питер Тира. Из?за такой диеты медведь стал весить более 200 килограмм при норме для его вида в 45–140.

Поймать Хэнка пока не удалось. Местные власти подумывают усыпить медведя, но хозяева домовладений, в которых питался Хэнк, против таких мер. Они говорят, что Хэнка интересует только еда, а на людей он не обращает никакого внимания.

«Он просто сидит и ест. Ни на кого не нападает, не рычит, не корчит гримасы», — сказала директор местной организации по охране медведей Энн Брайант. По данным властей, люди, столкнувшиеся с Хэнком, не пострадали, в отличие от вещей в доме.

В департаменте заявляют, что отсутствие у медведя страха перед людьми может представлять опасность. И жители, и власти хотели бы поместить Хэнка в заповедник, но его пока ни в один не берут — нет мест. Так что Хэнка просто отгоняют от домов при помощи пейнтбольных ружей и сирен.

Сегодня слушаем The Weeknd — Dawn FM.

Американский фотограф создал покадровую анимацию световой живописи о приключениях охотника за сокровищами. На это ему понадобилось 686 изображений с нарисованными сюжетами, которые он сделал с помощью фонарика и длинной выдержки.

Фотограф Даррен Пирсон рассказал, что он выложил сюжеты из ролика в качестве NFT и отметил, что Fiat Lux — это коллекция повествовательной световой живописи.

На его канале также можно встретить и другие световые зарисовки: например, как на землю прилетают инопланетяне, как динозавр ходит по воде и световую дуэль между человеком и нарисованным персонажем.

Кондитерское дело давно приравнивают к искусству, имеющему собственные направления и тенденции. Шедевры, которые мастера создают из коржей, крема, мастики и шоколада с трудом можно назвать тортами. Обилие деталей, яркие краски, необычные формы превращают обычные изделия в настоящие сладкие скульптуры, достойные того, чтобы располагаться в выставочном зале на отдельном постаменте. Похвастаться подобными работами могут опытные и начинающие кондитеры.

Хорошего дня и мирного настроения!