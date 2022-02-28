28 февраля: самый странный «жилой» мост и собаки, которые прививают любовь к чтению у детей

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Наряжайтесь в яркое. Сегодня в Туле дождь со снегом, а температура воздуха опустится до -1 градуса.

В Петербурге работает необычный проект. «КниГАВ» помогает детям привить любовь к чтению с помощью собак — кажется, учителей лучше и милее представить сложно. Ребята читают животным книжки, а когда надоест, могут поиграть — всем нравится и никому не скучно.

Поучаствовать в проекте может любой желающий. Обычно это дети от 6 до 10 лет, которые уже примерно умеют читать хотя бы по слогам, но испытывают проблемы с чтением. Такие уроки проводят в библиотеках Петербурга. За занятия денег не берут и работают как с обычными детьми, так и с особенными ребятами.

«Собака — идеальный слушатель, она не осудит и не засмеет. Не будет исправлять и подгонять. Бесплатный курс состоит из восьми получасовых занятий раз в неделю. Двух месяцев достаточно, чтобы сформировать привычку и поработать над качественным восприятием информации», - рассказала заведующая библиотекой книжных героев Анна Васенина.

Помимо занятий по чтению, организаторы уделяют время играм, обучению корректному взаимодействию с животным и азам дрессировки. В конце курса юный читатель получает грамоту, где вместо подписи — отпечаток лапы пушистого наставника.

Сегодня у нас не будет привычной музыки. Но мы нашли кое-что музыкальное. Академический музыкант Анна Виленская в своих лекциях с упоением объясняет, из чего состоят треки современных музыкантов, разбирая на примерах структуру их песен, «золотое сечение» и тайный замысел. Где бы мы еще узнали, почему везде и всегда готовы подпевать «Салют, Вера» Валерия Меладзе? У Анны на все есть ответ и, что важнее, доказательства. После ее лекций даже ребенок поймет, что общего в песнях Адель и произведениях Моцарта, а также сможет найти сходство у Radiohead с музыкой эпохи раннего Возрождения.

В китайском поселке Линьши есть удивительный «жилой» мост. В нем сочетаются здания в традиционном китайском и западном стиле. На мосту построены в основном магазины для привлечения туристов. Но и это еще не все.

Город Чунцин — один из крупнейших мегаполисов Китая, но урбанизирована только его часть. Около 70% населения живут в сельской местности. Жители Линьши в районе Фулин построили комплекс домов и магазинов на мосту над водой, чтобы привлечь в посёлок туристов.

«Улица» длиной в 400 метров плотно застроена зданиями, сочетающими черты китайского и европейского архитектурных стилей. Туристические гиды называют мост «местом встречи Востока и Запада».

Общественный транспорт — особенный мир, где можно встретить кого угодно. Порой его обитатели отличаются оригинальностью и креативностью. Особенно если речь идёт о метро. Вот где встречаются такие персонажи, что глаз оторвать невозможно. Мы собрали для вас подборку фотографий весьма необычных попутчиков, которых доводилось встречать пассажирам подземки.

Хорошего дня и духоподъемного настроения!