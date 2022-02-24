24 февраля: мем с двойниками Человека-паука воплотили в жизнь и самая маленькая в мире батарейка

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Есть надежда увидеть солнце. Сегодня в Туле днем малооблачная погода, а температура воздуха опустится до -4 градусов.

Студия Sony опубликовала изображение в своём инстаграме, когда объявила о цифровом релизе «Человек-паук: Нет пути домой». Фильм выйдет 22 марта, а в 4K UHD — 12 апреля. В картине Тоби Магуайр, Эндрю Гарфилд и Том Холланд исполнили роль трёх Питеров Паркеров из разных вселенных.

В оригинале мем называется Spider-Man Pointing at Spider-Man («Человек-паук указывает на Человека-паука»). В 36 эпизоде старого сериала в Нью-Йорке появляется вор драгоценностей, который старательно копирует Питера Паркера и носит супергеройский костюм. Сцена их встречи как раз и стала мемом.

К сцене начали добавлять всё больше Человеков-пауков.

Никакого скрытого смысла в меме нет — он просто нужен, если хочется показать встречу, спор или противостояние сильно похожих в чём-то людей. Или не людей, а компаний или явлений.

Кавер-исполнительница Amber Mark представила новую песню Three Dimensions Deep со своего дебютного альбома. Давайте послушаем!

Исследовательская группа под руководством Хемницкого технического университета создала устройство размером меньше одного квадратного миллиметра в поперечнике, которое может питать крошечные субмиллиметровые компьютеры и чипы. Минимальная плотность энергии минибатарейки — 100 микроватт-часов на квадратный сантиметр.

Чтобы уместить все элементы питания, исследователи использовали принцип так называемого «швейцарского рулета» (Swiss-roll) — его, например, использует Tesla для производства аккумуляторов для своих электронных автомобилей. Для этого на поверхность натянутой пластины нанесли тонкие слои полимерных, металлических и диэлектрических материалов. Когда они начинают отслаиваться друг от друга из-за механического воздействия, происходит перепад напряжения.

Этот метод совместим с установленными технологиями производства микросхем и позволяет производить микробатареи с высокой производительностью. Созданное немецкими учёными устройство способно питать самые маленькие в мире компьютерные чипы в течение примерно десяти часов.

От таких минибатарей могут работать различные устройства в человеческом теле: например, приборы для отслеживания уровня кислорода в глубоких тканях, мониторинга восстановления после операций и наблюдения за жизненно важными органами.

Если вы уже немного устали от потока умилительных котят и щеночков, самое время разбавить его детёнышами других животных — тем более, что они настолько же милые, маленькие и хорошенькие! К тому же любопытно иногда полюбоваться и на более необычных зверьков и узнать, как же выглядят детёныши осьминога, броненосца и даже пятнистохвостой сумчатой куницы. Что ж, давайте уже смотреть и умиляться!

Хорошего дня и миленького настроения!