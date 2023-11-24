24 ноября: Пастушка Дейзи и перфоманс на фасаде здания Парижской оперы

Доброе утро! Встречаем выходные бодро и не забываем прочитать хорошие новости. Поехали!

<img src="https://img.myslo.ru/article/72/02/c2a9-3aec-4dc7-a2a2-efdec2033e2b/2023-11-23-23-51-46-130289.gif" style="width: 500px; height: 328px;" />

Холода отступили. Сегодня в Туле будет -1 и небольшие снегопады. На выходных будет похожая погода, но минимальная температура днем составит -2 градуса.

<img src="https://img.myslo.ru/article/72/02/c2a9-3aec-4dc7-a2a2-efdec2033e2b/2023-11-23-23-44-28-592797.png" />

Маленькая, но отважная двухлетняя бордер-колли по имени Дейзи встретила на своем пути гигантскую статую овцы. Это произошло во время ее прогулки по городу, где и была установлена необычная арт-инсталляция. Дейзи, видимо, приняла статую за настоящую овцу и начала активно ее “пасти”. Она бегала вокруг статуи, громко лаяла и всячески показывала свое беспокойство.

Установка статуи была частью фестиваля света “Люмьер”, который проходил в британском городе Дарем. Зрители, наблюдавшие за действиями Дейзи, были поражены ее решительностью и умением выполнять свою работу даже в таких необычных условиях.

<img src="https://img.myslo.ru/article/72/02/c2a9-3aec-4dc7-a2a2-efdec2033e2b/2023-11-23-23-59-00-639314.png" />

Громко радуемся пятнице вместе с Eurythmics, Annie Lennox, Dave Stewart - Sweet Dreams.

Французский уличный художник, известный под псевдонимом JR, вместе с хореографом Дамьеком Жале и музыкантом из группы Daft Punk - Тома Бангальтером, превратили фасад здания Парижской оперы в огромную сцену под открытым небом для проведения грандиозного танцевального шоу.

Для участия в этом событии были приглашены 153 профессиональных танцора со всего мира. Во время шоу, они выполняли сложные и эффектные танцевальные движения, а также демонстрировали вдохновляющую фразу «Тьма хранит благодать света», которую предложил художник JR.

Эта фраза была выбрана не случайно, ведь именно таким образом художник выразил свое искреннее желание подарить людям свет надежды в то время, когда весь мир столкнулся с множеством проблем и трудностей, вызванных мрачными и неприятными новостями.

Таким образом, JR и его коллеги смогли создать неповторимое и запоминающееся событие, которое подарило зрителям положительные эмоции и ощущение света даже в самые темные времена.

<img src="https://img.myslo.ru/article/72/02/c2a9-3aec-4dc7-a2a2-efdec2033e2b/2023-11-24-00-20-14-378974.png" />

<img src="https://img.myslo.ru/article/72/02/c2a9-3aec-4dc7-a2a2-efdec2033e2b/2023-11-24-00-20-45-608069.png" />

Нейросеть продемонстрировала свои возможности, изменив образы известных медийных и мультипликационных персонажей до привлекательных аниме-девушек. В преобразовании участвовали Масяня, позитивный смайлик и думающий динозавр. Также на картинках можно увидеть пса из популярного мема “This is fine”, который после трансформации стал миловидной героиней аниме.

Веселого настроения!