23 ноября: Воскрешение мамонтов и кавер от сотрудницы ГУФСИН

Доброе утро! Без лишних слов врываемся в новый бодрый рабочий день и не забываем читать только самые хорошие новости. Поехали!

И еще больше белизны. Сегодня в Туле целый день будет идти небольшой снег и до -10 градусов.

Британская компания Colossal Biosciences планирует восстановить геном шерстистого мамонта, используя образцы из раскопанных образцов, заполнив пробелы ДНК современных азиатских слонов. Около 115 штатных ученых и 60 внешних сотрудников планируют превратить слонов в суррогатных матерей, а потом уговорить правительство выпустить получившуюся популяцию на волю. Генеральный директор и соучредитель Colossal Бен Ламм ничего противоестественного в этом плане не видит:

— Это очень харизматичное создание и нам невероятно повезет, что через каких-то 10 000 лет, люди начнут любить мамонтов так же, как и мы.

Эксперименты начались в связи с таянием вечной мерзлоты за Полярным кругом. Там все больше обнаруживается останков шерстистых мамонтов. Аналог парка Юрского Периода планируют запустить к 2028 году. Что же, будем ждать, но максимально издалека.

Сегодня слушаем песню из нового альбома Ed Sheeran - Midnight.

В рунете развирусилось видео, на котором сотрудница ГУФСИН России по Красноярскому краю спела кавер на трек «За деньги — да» Инстасамки. В ролике девушка-блондинка в леопардовой шубе и розовой шапке-ушанке поёт о плюсах работы во ФСИН.

Как сообщили в пресс-службе ФСИН по Красноярскому краю, видео было сделано сотрудницей для творческого этапа конкурса «Мисс УИС» по её собственному желанию. Несмотря на креативный подход, в финал конкурса исполнительница кавера не попала. Зато теперь в соцсетях расходятся отрывки из её выступления. В ролике девушка поёт, что работа в ГУФСИН привлекает её стабильностью.

Московский метрополитен вполне можно назвать подземным музеем, ведь вестибюли и платформы некоторых станций - это настоящие произведения искусства.

Прекрасного настроения!