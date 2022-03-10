10 марта: гороскоп от мопса и научное доказательство невозможности щелчка Таноса из «Мстителей»

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Холодно как зимой. Сегодня в Туле ясная погода. Температура воздуха опустится до -9 градусов, а ощущаться будет на все -15 градусов.

В тиктоке резко набрал популярность аккаунт, в котором SMM-менеджер из Нью-Йорка по имени Джонатан Грациано с помощью своего пса Нудла («Лапша») предсказывает, каким будет день — удачным или не очень. Для этого он по утрам поднимает сонного 13-летнего мопса на его лежанке: если тому удаётся удержаться, то день будет благоприятным, а если пёс сразу ложится обратно — наоборот.

Грациано начал записывать ролики такого формата ещё в августе и назвал их «bones or no bones» («кости или без костей»). По словам хозяина, Нудл с возрастом стал ленивым, и когда он выбирает поспать с утра, то становится «как желе без костей». При этом мужчина отмечает, что «день без костей» не обязательно будет неудачным — просто стоит отложить важные дела и расслабиться. А вот в «день костей» можно брать от жизни всё: попросить повышения, написать любимому человеку или побаловать себя покупками.

Начиная с сентября, ролики с Нудлом, которые появляются почти каждый день, начали расходиться в соцсетях, а к середине октября достигли пика популярности. Сейчас на Грациано подписано больше трёх миллионов человек, а видео набирают до десяти миллионов просмотров.

Пользователи стали регулярно следить за обновлениями и прислушиваться к настроению Нудла — пёс фактически стал четвероногим гороскопом. Теперь в соцсетях активно делятся своими впечатлениями от прогноза и планируют свой день, исходя из «наличия костей» у мопса.

Сегодня слушаем Metronomy - Loneliness on the run.

Группа ученых из Технологического института Джорджии доказала, что щелчок, который сделал Танос в «Мстителях: Война бесконечности», стерев половину населения вселенной, невозможен в металлической перчатке. Об этом сообщает Journal of the Royal Society Interface.

С помощью высокоскоростной съемки и датчиков силы они проанализировали динамику щелчка пальцами и выяснили, что он происходит за 7 миллисекунд. Это быстрее, чем моргает глаз, который в среднем делает это за более чем 150 миллисекунд.

Для обычного щелчка ученые измерили максимальную скорость вращения 7800 градусов в секунду и ускорение вращения 1,6 млн градусов в секунду в квадрате. Они выяснили, что скорость вращения была меньше, чем та, что исходит от рук профессиональных бейсболистов при подаче. Однако ускорение щелчка — самое быстрое ускорение, которое может развить человеческое тело. В три раза больше, чем вращение руки бейсбольного питчера.

Ученые также отметили, что, когда пальцы были покрыты резиной с высоким коэффициентом трения или смазкой с низким коэффициентом, щелчок не происходил. Тогда они обнаружили, что голые пальцы имеют идеальный уровень трения для быстрого щелчка, а трение между большим и среднем пальцем позволяет накопить энергию, прежде чем она внезапно высвободится.

Следовательно, слишком малое трение означает меньшую энергию и медленный щелчок. Ученые также уточнили, что слишком большое трение препятствует высвобождению пальца и опять же замедляет щелчок.

Чтобы проанализировать щелчок Таноса в металлической перчатке, команда надела на пальцы наперстки. В исследовании они отметили, что когда пальцы сжимаются, то увеличивают площадь контакта и трение между друг другом. В наперстках ускорение значительно упало, что, по мнению ученых, связано с сокращением области касания между пальцами. Таким образом они выяснили, что щелчок Таноса в реальной жизни невозможен.

«Наши результаты показывают, что Танос не мог щелкнуть пальцами из?за металлической перчатки. Вероятнее всего, это голливудские спецэффекты, а не реальная физика в действии! Извините за спойлер», — сказал Рагхав Ачария, первый автор исследования.

«Говорят, не повезёт, если чёрный кот дорогу перейдёт», – поёт известная песенка, которая звучит для хвостатых довольно обидно. Но хозяева чёрных котов как никто знают, что это всего лишь предрассудки и суеверия, и на самом деле их питомцы несут в дом исключительно умиление и веселье. Мы собрали для вас подборку, которая это доказывает.

Хорошего дня и удачного настроения!