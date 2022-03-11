11 марта: «дышащая» антистресс-подушка и первая в мире свадьба в метавселенной

Доброе утро! Подошла к концу рабочая неделя. Надеемся, вы еще не успели сильно устать? А мы для вас уже собрали порцию хороших новостей. И не забудьте их почитать и хорошенько отдохнуть за выходные.

О погоде на выходные. Сегодня в Туле ясная погода и до -3 градусов. В субботу и воскресенье солнце скроется, и на его место придет небольшой снег, а температура воздуха опустится до -3 градусов.

Ученые придумали подушку со встроенной надувной камерой, которая имитирует дыхание человека. Если обнимать антистресс-предмет по десять минут в день, можно снизить тревожность. Эффект от подушки не хуже, чем от медитации, пишет ПМ.

Надувная камера 36-сантиметровой подушки подключается к внешнему насосу или двигателю — так она может «дышать».

Эффективность подушки подтвердил эксперимент с участием 129 человек. Ученые определили уровень их тревоги, а затем предложили пройти тест по математике — от ожидания контрольной даже взрослые люди начинают нервничать.

Добровольцев разделили на три группы: 45 волонтеров восемь минут обнимали антистресс-подушки, 40 — медитировали, остальные стали контрольной группой и не пытались никак успокоиться. После этого ученые снова замерили уровень тревожности участников эксперимента.

Оказалось, объятие подушки снимает тревогу так же, как и медитативные практики. Чтобы успокоиться, человеку нужно просто дышать с ней в унисон.

Сегодня слушаем Rosemary loves a blackberry - In Approximation +4.

Граница реального и виртуального с каждым днем становится все прозрачнее. Пара из США — Трейси и Дейв Ганьон стали первыми, кто сыграл свадьбу в метавселенной. В 2015 году Трейси хотела присоединиться к компании, в которой Дейв работал директором по росту бизнеса. Их первая встреча прошла в метавселенной, которая, напомним, объединяет виртуальное и физическое пространства. Аватары будущих молодоженов «познакомились» в цифровом офисе — об этом сообщает The New York Times.

А уже через неделю пара встретилась в реальной жизни на международной конференции, организованной фирмой. Однако строить отношения Трейси и Дейв стали не сразу: они долго дружили, а встречаться решили только в марте 2019 года. Уже через три месяца Ганьон сделал предложение своей возлюбленной.

Пара поженилась 4 сентября 2021 года. Церемония проходила как в реальности, так и в виртуальной часовне в метавселенной. Молодожены хотели подчеркнуть, что их первая встреча произошла в онлайн-пространстве. Еще одной причиной проведения мероприятия в метавселенной была пандемия. Интересно, что идея сделать свадьбу в цифровом мире пришла в голову генеральному директору компании, в которой работала пара. Он поручил подготовку церемонии дочерней фирме, которая как раз-таки занимается созданием виртуальных пространств.

В день торжества сотня гостей наблюдала за бракосочетанием в реальности, а остальных друзей и знакомых молодожены «разместили» в онлайн-мире. Церемонии проходили одновременно. Пара потратила 30 тысяч долларов, чтобы в деталях повторить свадьбу в метавселенной, и это того стоило: цифровое платье Трейси было очень похоже на реальное, а гости церемонии могли самостоятельно настраивать свои аватары и даже управлять ими во время торжества.

В то время, как люди часто ходят в парикмахерскую, просто чтобы поменять имидж, для собак такие походы ещё важнее — ведь стрижка влияет не только на их внешность, но и на удобство. Природа позаботилась о том, чтобы собачки мгновенно обрастали шикарной шерстью: и всего за несколько месяцев они успевают преобразиться настолько, что их с трудом узнают даже собственные хозяева! Может, кто-то и правда подменил любимцев?

Хорошего дня и лохматого настроения!