20 ноября: Памятник картошке и чипсы со вкусом оливье и селедки под шубой

Доброе утро! Врываемся в новую рабочую неделю и не забываем читать только хорошие новости. Поехали!

Все белым-бело. Сегодня в Туле небольшой снег, а температура воздуха опустится до -5 градусов.

На Могилевщине появился памятник картошке.

Создатели постамента назвали корнеплод одной из святынь белорусов – наряду с хлебом и солью. Новый арт-объект появился возле картофелехранилища в агрогородке Большие Бортники. Он представляет собой лукошко с картофелем, запечатленное в бронзе.

Бульба в бронзе расположилась в агрогородке Большие Бортники в Бобруйском районе - там, где сельхозпредприятие «Гигант» (оно, кстати, славится выращиванием картофеля).

Открытие оригинального арт-объекта состоялось 18 ноября в рамках праздника, организованного СПК «Гигант» и посвященного Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

В завершение торжественного мероприятия каждый из присутствующих смог угоститься национальным блюдом из картошки — любимыми всеми белорусами драниками.

Бодро врываемся в неделю вместе с OK Go - Here It Goes Again.

Раньше мы удивлялись чипсам со вкусами гамбургера и пиццы, но российский производитель «Московский картофель», кажется, переплюнул всех! К новому году компания решила удивить народ и анонсировала выпуск новых чипсов с двумя необычными и исконно русскими вкусами — салат «Оливье» и «Селедка под шубой».

Кому-то новинки показались довольно сомнительными, а кого-то порадовали своей оригинальностью и настроили праздничное настроение.

Кажется, что в гонке за место на новогоднем столе найден победитель.

В нашей жизни, полной хаоса и беспорядка, время от времени нужно себя баловать небольшими дозами идеальных фотографий. В этой подборке вы сможете погрузиться в мир, где все завораживает порядком.

Идеального настроения!