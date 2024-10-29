29 октября: жизнь в неожиданных предметах и космическое испытание на прочность

Доброе утро! Мы точно не можем оставить Вас утром без хороших новостей, поэтому собрали для вас самые-самые. Поехали!

Сегодня смело берем зонтик. Сегодня днем и вечером синоптики обещают небольшой дождь, а температура составит +8 градусов.

Блогер Бен Ньюэлл удивляет своих подписчиков, создавая уникальные террариумы из самых неожиданных объектов. Его творения включают старый компьютер iMac G3, ретро-консоль Game Boy, детский игровой набор Sea Monkeys и даже мини-аквариум из конструктора LEGO.

Каждый из этих предметов, казалось бы, не предназначен для жизни, но благодаря мастерству Ньюэлла они оживают в новых формах. Его работы не только вдохновляют на креативный подход к декору, но и подчеркивают красоту природы в самых неожиданных контекстах.

На YouTube-канале Децла вышел клип на трек «У всех на виду», который, вероятно, был создан с использованием нейросетей.

Британское агентство Sent Into Space провело показательный эксперимент, сбросив чемодан Samsonite с высоты 40 тысяч метров. Целью теста было проверить прочность модели Proxis, весом всего 2 килограмма.

К чемодану была прикреплена камера, фиксировавшая его полет, а также устройства для отслеживания высоты и атмосферных условий. После подъема в стратосферу чемодан успешно приземлился благодаря самораскрывающейся парашютной системе. Он выдержал экстремально низкие температуры и приземлился на колеса без повреждений.

На этих фотографиях запечатлены не только моменты беззаботного детства, но и те игрушки, с которыми Вы или Ваши дети проводили часы: от резинок и мячиков, до модных в те времена тетрисов и тамагочи. Каждое изображение — это маленькая история, полная смеха и дружбы.

Ностальгического настроения!