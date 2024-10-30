30 октября: футболка, которая меняет цвет под солнцем, и чипсы со вкусом «Яблоко в карамели»

Доброе утро! Если нужно немного взбодриться, то выпейте горячего крепкого кофе. А если нужно зарядиться позитивом, то читайте только хорошие новости. Поехали!

Слишком много облаков. Сегодня в Туле пасмурно, а воздух прогреется до +8 градусов.

Творческий коллектив MSCHF продолжает удивлять поклонников своими нестандартными решениями. На этот раз они анонсировали футболку Cloud Tee, которая реагирует на ультрафиолетовое излучение. При попадании под солнечные лучи на белой футболке проявляется оригинальный принт с облаками, создавая уникальный визуальный эффект.

Футболка будет уже доступна для покупки по цене 80 долларов — что относительно недорого для продукции MSCHF.

Среда вместе с Fall Out Boy - I Don't Care.

Любители чипсов теперь могут порадовать себя необычным вкусом от популярного бренда Lay's — на полках российских магазинов появились чипсы со вкусом «Яблоко в карамели». Эта новинка обещает стать настоящим открытием для тех, кто ищет свежие и неожиданные вкусовые сочетания.

Чипсы объединяют сладкие и солёные нотки, создавая гармоничное сочетание, которое привлечёт любителей кулинарных экспериментов. Хрустящая текстура Lay's прекрасно подчеркивает аромат спелых яблок, дополненный тонким налётом карамельной сладости.

Кроме того, производитель представил новый дизайн упаковки, который выделяется яркими цветами и аппетитными изображениями, привлекая внимание покупателей на полке.

В современном мире, где смартфоны стали неотъемлемой частью нашей жизни, портативные аккумуляторы приобрели особую популярность. Заряженный телефон — это не просто удобство, а необходимость, позволяющая оставаться на связи в любое время и в любом месте. В этой фотоподборке мы представляем самые креативные и стильные модели портативных аккумуляторов, которые помогут вам выделиться из толпы.

Активного настроения!