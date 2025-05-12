«Нравится, когда что-то горит»: полиция задержала мужчин, которые сожгли два автомобиля в Криволучье

Оперативники задержали двух мужчин, которые 10 мая сожгли Daewoo Nexia, припаркованную на улице Металлургов, а также Mazda-6 в гаражном кооперативе на ул. Приупской.
— В дежурную часть отдела полиции «Криволученский» УМВД России по городу Туле обратились местные жители 1983 и 1993 годов рождения. Они сообщили, что неизвестные подожгли их транспортные средства. В результате пожара автомобили выгорели полностью, — рассказали в УМВД по Тульской области.
В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска по горячим следам установили и задержали ранее судимых туляков. Одному из них 36 лет, второму 33 года. Злоумышленники во всем признались и объяснили свои преступления тем, что им «нравится, когда что-то горит».
Как стало известно Myslo, пироманы сожгли автомобили ради развлечения. Ущерб составил более 800 тысяч рублей.
По всей видимости, задержать злоумышленников оперативникам помогли записи с камер видеонаблюдения:
В настоящее время в СУ УМВД России по городу Туле возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».
Один из фигурантов задержан и, возможно, отправится под арест, второй пока под подпиской о невыезде.
Ранее оба были судимы за хищения, умышленное уничтожение чужого имущества.
Пожар в 2-м проезде Металлургов/ул. Приупская. Здесь сгорела Mazda:
Пожар на ул. Металлургов около салона красоты Olala. Здесь сгорела Daewoo: