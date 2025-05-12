«Нравится, когда что-то горит»: полиция задержала мужчин, которые сожгли два автомобиля в Криволучье

Фото УМВД.

Одному из них 36 лет, второму 33 года. Они заявили, что сожгли машины ради развлечения.

Оперативники задержали двух мужчин, которые 10 мая сожгли Daewoo Nexia, припаркованную на улице Металлургов, а также Mazda-6 в гаражном кооперативе на ул. Приупской.

— В дежурную часть отдела полиции «Криволученский» УМВД России по городу Туле обратились местные жители 1983 и 1993 годов рождения. Они сообщили, что неизвестные подожгли их транспортные средства. В результате пожара автомобили выгорели полностью, — рассказали в УМВД по Тульской области.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска по горячим следам установили и задержали ранее судимых туляков. Одному из них 36 лет, второму 33 года. Злоумышленники во всем признались и объяснили свои преступления тем, что им «нравится, когда что-то горит».

Как стало известно Myslo, пироманы сожгли автомобили ради развлечения. Ущерб составил более 800 тысяч рублей.

По всей видимости, задержать злоумышленников оперативникам помогли записи с камер видеонаблюдения:

В настоящее время в СУ УМВД России по городу Туле возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Один из фигурантов задержан и, возможно, отправится под арест, второй пока под подпиской о невыезде.

Ранее оба были судимы за хищения, умышленное уничтожение чужого имущества.

Пожар в 2-м проезде Металлургов/ул. Приупская. Здесь сгорела Mazda:

Пожар на ул. Металлургов около салона красоты Olala. Здесь сгорела Daewoo: