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«Нравится, когда что-то горит»: полиция задержала мужчин, которые сожгли два автомобиля в Криволучье
Фото УМВД.

«Нравится, когда что-то горит»: полиция задержала мужчин, которые сожгли два автомобиля в Криволучье

Одному из них 36 лет, второму 33 года. Они заявили, что сожгли машины ради развлечения.

Оперативники задержали двух мужчин, которые 10 мая сожгли Daewoo Nexia, припаркованную на улице Металлургов, а также Mazda-6 в гаражном кооперативе на ул. Приупской.

— В дежурную часть отдела полиции «Криволученский» УМВД России по городу Туле обратились местные жители 1983 и 1993 годов рождения. Они сообщили, что неизвестные подожгли их транспортные средства. В результате пожара автомобили выгорели полностью, — рассказали в УМВД по Тульской области.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска по горячим следам установили и задержали ранее судимых туляков. Одному из них 36 лет, второму 33 года. Злоумышленники во всем признались и объяснили свои преступления тем, что им «нравится, когда что-то горит». 

Как стало известно Myslo, пироманы сожгли автомобили ради развлечения. Ущерб составил более 800 тысяч рублей. 

По всей видимости, задержать злоумышленников оперативникам помогли записи с камер видеонаблюдения:

В настоящее время в СУ УМВД России по городу Туле возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Один из фигурантов задержан и, возможно, отправится под арест, второй пока под подпиской о невыезде.

Ранее оба были судимы за хищения, умышленное уничтожение чужого имущества.

 

Пожар в 2-м проезде Металлургов/ул. Приупская. Здесь сгорела Mazda: 

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Пожар на ул. Металлургов около салона красоты Olala. Здесь сгорела Daewoo:

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Автор:
сегодня, в 12:02 0
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