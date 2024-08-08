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  5. 8 августа: мировой рекорд сборки кубика Рубика и "Госджипити" - Блог «Утро в Туле» - MySlo.ru
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Утро в Туле
8 августа: мировой рекорд сборки кубика Рубика и "Госджипити"

8 августа: мировой рекорд сборки кубика Рубика и "Госджипити"

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Все мокро. Сегодня в Туле весь день будет дождь, а воздух прогреется до +20 градусов.

Студент университета Иннополис, разработчик Александр Кротов, сконструировал робота, способного собирать кубик Рубика с невероятной скоростью. Этот робот оказался настоящим чемпионом, побив мировой рекорд времени сборки головоломки, установленный человеком.

Робот Александра смог собрать кубик Рубика за 0,203 секунды, что намного быстрее, чем человеческий рекорд в 3,13 секунды. Для сравнения, за это время мы едва успеваем моргнуть. Секрет успеха заключается в том, что робот быстро сканирует грани кубика, планирует оптимальные ходы и молниеносно их выполняет.

Конструкция робота состоит из общедоступных комплектующих, таких как моторы для электросамокатов и камеры для игровых приставок. Это показывает, что даже студент с ограниченными ресурсами может создать устройство, способное превзойти человеческие возможности в решении головоломок.

Сегодня слушаем Father John Misty - I Guess Time Just Makes Fools of Us All.

Псковская область планирует внедрить систему искусственного интеллекта "Госджипити" для обработки документов и обращений граждан. Эта система переводит "чиновничий" язык на более понятный для всех, упрощая взаимодействие граждан с государственными органами. 

Как пояснил начальник управления цифрового развития регионального правительства Виталий Рахманов, это не замена чиновников, а скорее переход от ручного труда к использованию современных технологий, подобно переходу от лошадей к тракторам. Однако модерация и контроль за искусственным интеллектом все еще необходимы, поскольку машина не способна на эмоциональные реакции, которые важны в работе чиновников.

Каждый кот — это настоящий мастер акробатики, и на этих кадрах вы увидите, как они накапливают энергию, выбирают идеальный угол и сосредотачиваются на цели. От забавных выражений лиц до грациозных поз — каждая фотография передает уникальную атмосферу ожидания и напряжения. Погрузитесь в мир котов, которые, казалось бы, мгновение отделяет от невероятного прыжка!

Неуловимого настроения!

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