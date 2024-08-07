7 августа: завораживающее зрелище на орбите и пятиметровый голубь в Нью-Йорке

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Зонтик все еще понадобится. Сегодня в Туле небольшой дождь, а воздух прогреется до +23 градусов.

Астронавт NASA Мэтью Доминик поделился захватывающим таймлапс-видео, снятым с борта Международной космической станции. В центре внимания - грандиозное полярное сияние, переливающееся всеми оттенками зеленого и фиолетового. Но это не единственная звезда ролика - в кадре постоянно присутствует и 17-метровый роботизированный манипулятор Canadarm2, являющийся неотъемлемой частью МКС.

Помимо завораживающего полярного сияния, видео также запечатлело мерцание звезд и даже пролетающий метеор, добавляя еще больше космической магии в это зрелище. Благодаря таким уникальным кадрам, зрители могут в полной мере ощутить красоту и величие нашей планеты, наблюдаемой с высоты орбиты.

Сегодня слушаем Dua Lipa - Houdini.

В Нью-Йорке появится пятиметровая скульптура голубя, выполненная в стиле гиперреализма. Она будет называться «Динозавр» и символизировать тему вымирания.

"Название отсылает к вымиранию динозавров. Однажды мы тоже перестанем существовать, но, возможно, остатки человечества продолжат жить, как голуби, в тёмных углах будущих миров", - пояснил Арготе.

Установка скульптуры на шоссе в Нью-Йорке призвана заставить зрителей задуматься о хрупкости человеческого существования и неизбежности исчезновения. Работа Арготе символизирует, что даже самые могущественные виды, подобно динозаврам, могут однажды исчезнуть, уступив место более приспособленным к выживанию существам.

Томас Дейнингер — художник из Род-Айленда, создаёт удивительные картины, которые меняют свой облик в зависимости от того, с какого ракурса на них смотреть. На этих картинах можно увидеть не только милых птичек и насекомых, но и странные, порой даже пугающие образы, которые напоминают мусор.

Вдумчивого настроения!