9 августа: робот-стоматолог впервые провел процедуру лечения на человеке и собаки-серфингисты

Доброе утро! Бодро завершаем рабочую неделю и не забываем читать только хорошие новости. Поехали!

О погоде на выходные. Сегодня в Туле небольшой дождь и до +23 градусов. В субботу и воскресенье будет так же мокро и до +24 градусов.

Роботизированный стоматолог с искусственным интеллектом, созданный компанией Perceptive, впервые успешно провел стоматологическую процедуру на человеке. Использование высокоточного 3D-сканера позволило получить детальную модель рта без применения рентгеновских снимков, что ускорило процесс и снизило вредное воздействие на пациента.

Робот завершил подготовку зуба для установки коронки всего за 15 минут, что значительно быстрее, чем у традиционного стоматолога, которому обычно требуется около двух часов. Разработчики уверяют, что устройство способно безопасно функционировать даже при сильных движениях пациента, и все проведенные испытания оказались успешными.

Эта технология подчеркивает потенциал применения роботизированных систем в стоматологии, обеспечивая высокую точность, скорость и безопасность для пациентов.

Сегодня встаем вместе с Ellie Goulding - Love Me Like You Do.

На ежегодном чемпионате мира по серфингу среди собак в городе Пасифика, Калифорния, приняли участие 20 четвероногих спортсменов из разных стран. Они демонстрировали свои навыки в самостоятельном катании на доске, а также в паре с другим питомцем или хозяином.

Победителем соревнований стал лабрадор по кличке Какау, принадлежащий бразильцу Ивану Морейре. Собака была отмечена за длину заплыва, техничность и уверенность в своих действиях. Чемпионат, за которым наблюдали несколько тысяч зрителей, стал ярким зрелищем, где четвероногие спортсмены продемонстрировали свои впечатляющие серфинговые навыки.

Для всех нас ванная комната и уборная — это место, где можно ненадолго отвлечься от повседневной суеты и погрузиться в собственные мысли. Обычно такие пространства оформлены в классических стилях, создающих атмосферу уюта и спокойствия, которые не вызывают ни вопросов, ни отторжения. Однако в этой фотоподборке мы представим вам совершенно иные интерьеры, которые удивят и, возможно, даже шокируют.

Оригинального настроения!